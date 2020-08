Le quadragénaire a obtenu une réduction de peine d’une année grâce à son opposition. Christophe s’opposait à la peine de 3 ans de prison ferme prononcée contre lui par défaut.

L’homme, qui depuis 25 ans partage son temps de vie entre la prison et l’extérieur, a été reconnu coupable d’une agression sur son ex-compagne et d’une autre agression au cutter sur le nouveau compagnon de cette dernière. L’homme jaloux a mené la vie dure à son ex dès la fin de leur relation en 2018.

Christophe a également poursuivi et menacé le voleur présumé qui s’est introduit à son domicile pour y voler son lecteur DVD à l’arrêt de bus, armé d’un sabre et d’un couteau. Une petite fille de 6 ans a été témoin de la violente scène.