En décembre 2019, à Trazegnies, Christophe a fait exploser l’une des vitres du véhicule de Patrice, le compagnon de la grand-mère de la belle-fille de Christophe. L’enfant, mineur, se trouvait installé dans son siège-auto pile à l’endroit où la vitre a été brisée. Un peu avant, Patrice a été contraint de courir autour de son véhicule pour éviter Christophe, armé d'un couteau.

Six mois plus tôt, Christophe a frappé sa demi-sœur pour une dette qu’il n’avait toujours pas remboursée jusque-là. Absent et jugé par défaut, Christophe sera probablement condamné à 18 mois de prison le 26 avril prochain.