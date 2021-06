Sous influence de la boisson lors des deux scènes de coups et blessures sur sa compagne de l’époque, Christopher risque de devoir respecter des conditions probatoires et soigner son alcoolisme.

À moins d’un an d’intervalle, Christopher admet avoir été l’auteur de plusieurs coups sur Florentine, la mère de ses deux enfants et sa compagne au moment des faits. Et à chaque fois, Christopher avait picolé…

Le 16 septembre 2018, à Charleroi, la première scène de violence éclate, car Christopher soupçonne Florentine d’avoir pris 20 euros dans le portemonnaie… Le 25 avril 2019, ce dernier admet avoir vu rouge parce que Florentine remettait en doute ses qualités de père.

La mère de famille a été victime de nombreux coups de poing et a dû ramasser ses nombreuses extensions capillaires au sol. Face au tribunal, Christopher jure avoir arrêté de boire depuis la séparation en avril 2019. Le parquet requiert un an de prison, avec un sursis probatoire, pour confirmer la fin de l’alcoolisme du prévenu. Jugement le 23 septembre.