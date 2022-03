Cindy Meirsschaut a 41 ans. Famille, métro, boulot, dodo : sa vie était tranquille, jusqu'à ce qu'elle bascule dans le sans-abrisme. Cindy s'est retrouvée à la rue, où elle a vécu un peu plus de 3 ans sur fond d'alcoolisme. Il y a trois ans et demie, elle est sortie de la rue, a arrêté de boire, "et depuis je me dis que je dois soutenir les SDF en général, surtout les femmes, donc je donne de mon temps à plusieurs associations. Puis petit à petit, j'ai pris conscience des problèmes spécifiques aux femmes, même hors de la rue... Je suis en découverte et ce n'est que le début, mais à chaque fois que j'en apprends plus sur l'égalité homme-femme, je me rends un peu plus compte qu'il faut faire quelque chose."