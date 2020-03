La Manu (Table et Atelier), Munchy’s, Osteria Romana et Shape’n Go lancent leur appli.

"Quand on a appris la nouvelle, avec des amis restaurateurs on a décidé de créer notre propre application, Carolo Resto, pour la livraison de plats", explique Aurélien Luz du Shape’n Go. "On espère se sortir ensemble de la galère, parce qu’on ne peut pas, vu que notre activité va désormais se limiter à la livraison, perdre jusqu’à 30 % en commissions pour des plateformes existantes. Et vu qu’on a du sain, du burger, de la pizza, une brasserie et un restaurant gastronomique, on espère se tirer tous les cinq vers le haut."

Exit Uber Eats, Takeaway et Delivroo : la Table et l’Atelier de la Manufacture Urbaine, le Shape’n Go, le Munchy’s bar et l’Osteria Romana vous demanderont plutôt de passer par "Carolo Resto", leur plateforme solidaire lancée lundi, pour des premières commandes et précommandes mardi.

"On a reçu plein d’appels, les gens veulent soutenir l’Horeca. On ouvrira peut-être à d’autres restos si ça marche, mais pour l'instant on essaye surtout de survivre, en s'entraidant!"