Ces jeunes ont commis six attaques à main armée, en 2019, dans des stations-service à Anderlues, Floreffe, Jemeppe-sur-Sambre mais aussi dans le magasin Lidl de Thuin, le 19 août au matin. Les braqueurs volaient des cigarettes, qu'un complice de Monceau-sur-Sambre se chargeait de revendre en rue.

Lors d'un braquage, ils avaient volé une voiture afin de prendre la fuite.

Le ministère public s'était opposé à un sursis, compte tenu de la gravité des faits et de l'impact psychologique sur les victimes. Toutefois, la cour accorde sa confiance à deux jeunes qui ont trouvé un travail depuis. Ils avaient tous les deux 18 ans au moment des faits et ils agissaient pour un individu bien plus âgé.

Le juge d'instruction avait placé les deux jeunes sous surveillance électronique, après un mois de détention préventive.