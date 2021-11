Si Abdelhamid a écopé d’une lourde peine de prison ferme, c’est pour avoir commis des attentats à la pudeur sur deux victimes, des viols sur sa belle-fille et avoir menacé une jeune fille de 13 ans. Face à ces préventions, Abdelhamid jurait n’avoir rien fait.

En juillet 2019, Anaïs (prénom d’emprunt), fille de la compagne d’Abdelhamid et seulement âgée de 14 ans, a courageusement dénoncé l’attitude inadéquate de son beau-père, auteur d’attentats à la pudeur et de viols depuis novembre 2018. Comme relevé par le tribunal correctionnel lors de son jugement, Abdelhamid effectuait un chantage matériel pour parvenir à ses fins. "En échange de baisers et de caresses, il lui permettait l’accès à son GSM, il soutenait ses demandes de sorties et lui donnait même un peu d’argent", affirmait le parquet.

Allison, la seconde victime, a croisé la route d’Abdelhamid en sortant d’un magasin de la région. Alors qu’elle attendait son métro pour rentrer chez elle, la mineure de 13 ans a été accostée par le prévenu. Durant un quart d’heure, Abdelhamid lui a tapé la causette avant de lui caresser la jambe. Traumatisée, la victime a également été menacée par le trentenaire. "Donne-moi ton GSM ou sinon je te tue, tu as le choix."

Abdelhamid contestait les préventions à sa charge, notamment en évoquant une blague pour les faits commis sur Allison (prénom d’emprunt). Le parquet, convaincu de la culpabilité du prévenu, avait requis une peine de 5 ans de prison. Peine qui a été prononcée ce mercredi matin, avec l’arrestation immédiate d’Abdelhamid.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.