L'homme écope aussi d'une peine de quatre mois de prison, et d'une amende de 8.000 euros, pour détention de cocaïne, ainsi que d'une peine de trois mois pour séjour illégal. Son arrestation a été ordonnée.

Contrairement au tribunal correctionnel de Charleroi, les trois magistrats de la cour d'appel ont estimé à l'unanimité que les préventions de viol et d'attentat à la pudeur étaient établies.

Le 1er août 2020, une jeune vendeuse a téléphoné à la police, en pleurs, pour signaler les faits. Elle avait plusieurs traces de coups sur le corps ainsi que des morsures. Elle a déclaré avoir été agressée sexuellement par un individu qui lui avait demandé d'essayer une robe, qu'il comptait acheter pour sa copine.

Le tribunal avait acquitté le prévenu estimant que les deux parties semblaient se connaître et qu'aucune scène de violence ne semblait avoir eu lieu derrière le rideau des cabines d'essayage. "Il n'y a eu aucun consentement, la victime est sortie de la réserve en pleurs", avait insisté l'avocat général en appel. Une caméra de vidéosurveillance a filmé l'individu prendre la fuite du commerce par la porte arrière.

Étant donné son absence à l'audience, l'état de récidive (il a écopé de 18 mois de prison pour un vol avec violence), et le risque majeur de récidive dans le chef d'un homme accro aux produits stupéfiants, la cour a ordonné son arrestation.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.