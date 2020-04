Il disait à sa compagne qu’il allait à la banque, mais cherchait l’argent dans les commerces.

Entre le 10 et le 12 mars, Jonathan a visité cinq commerces, armé d’un pistolet d’alarme. Un magasin Zeeman, une pharmacie et un fleuriste ont notamment été victimes d’un braquage à main armé. Après le braquage du magasin Zeeman, une patrouille de la police se rend sur place. Mais entre-temps, un second braquage est signalé.

Le braqueur est repéré au volant de sa VW Polo par les caméras de surveillance de la pharmacie. Après vérification, la plaque d’immatriculation du véhicule appartient à Jonathan. Il est interpellé et une perquisition est menée à son domicile.

La compagne de Jonathan est présente sur place. Isolée, cette dernière affirme aux policiers que depuis quelques jours, Jonathan se rend toujours à la banque et revient à la maison avec de l’argent liquide. Mais Jonathan conteste être impliqué dans les cinq braquages, jurant ne pas avoir mis les pieds en dehors de son domicile. Pourtant, lors de la perquisition, les policiers découvrent le pistolet d’alarme utilisé pour menacer les victimes.

Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison ferme, pour des faits jugés graves par le substitut. Jonathan est également en état de récidive.

"Il ne faut quand même pas oublier qu’il y a plusieurs victimes qui resteront traumatisées, peut-être même à vie." Me Julien Charles, à la défense, sollicite un sursis probatoire pour son client. "Sa maman s’est suicidée, il a perdu un enfant et il a même été victime d’une violente agression où il a quand même perdu un œil. Mais il a écrit une lettre pour exprimer ses regrets."

Jugement attendu le 7 mai prochain.