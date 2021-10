Entre mai et juillet 2019, l’association a perpétré trois attaques de distributeurs de billets à l’explosif dans notre région. La première tentative avortée a eu lieu le 31 mai, contre l’un des distributeurs de billets de l’agence Belfius, à Montigny-le-Tilleul. Quatre suspects ont tenté de faire sauter l’appareil, sans succès…

Une dizaine de jours plus tard, les voleurs s’attaquent à l’agence ING de Châtelineau. Cette fois-là, deux explosions retentissent sur place. Le jour de la Fête nationale, une troisième et dernière attaque se produit au Bpost de Fontaine-L’Évêque…

Des écoutes téléphoniques et une collaboration fructueuses

Rapidement, les policiers italiens sont entrés en contact avec leurs homologues belges. « Ils ont demandé si des attaques de ce genre n’avaient pas eu lieu chez nous, car ils avaient entendu des suspects, mis sous écoute, en parler », confirmait la substitute Coduys.

Le 21 septembre 2019, soit quelques semaines à peine après cette troisième et dernière attaque chez nous, cinq suspects ont été appréhendés en Italie et quatre autres personnes en Belgique, le 24 septembre. Les neuf prévenus devaient s’expliquer sur de multiples préventions : détention d’armes, vol avec violence et tentative de vol avec effraction, etc. Radames M., l’un des Italiens, était lui suspecté d’être le dirigeant d’une organisation criminelle.

Des peines allant de minimum 2 ans de prison à minimum 15 ans de prison avaient été requises par le parquet. Soit 86 ans au total ! Finalement, ce lundi après-midi, après plus d’une heure de lecture du prononcé, le tribunal correctionnel a condamné cinq prévenus à des peines allant de 5 ans à 8 ans de prison ferme pour ces attaques et leur participation à l’association de malfaiteurs. Radames M. et Bruno B. ont fait l’objet d’une arrestation immédiate.