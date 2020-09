Le conseil communal vient de valider cinq changements pour les noms de rues à Charleroi, Gosselies et Dampremy. Pour rappel, suite à la fusion des communes à la fin des années 70, de nombreuses rues portaient le même nom, qu'ils soient de personnages célèbres (Jules Destrée, typiquement) ou de lieux communs (rue du Moulin, rue Haute, etc.). En 2012, Charleroi a été une des dernières villes à se lancer dans le long processus de suppression de ces doublons : 386 rues, places et squares étaient concernées : c'est toujours dans cette liste que s'inscrivent ces dernières modifications.

"Les citoyens ne doivent entreprendre aucune démarche avant de recevoir un courrier officiel de la Ville de Charleroi leur annonçant officiellement le changement du nom de leur rue, suite à la décision du conseil communal", précise la Ville de Charleroi. Le choix des noms a été fait par la commission odonymique après consultation citoyenne et demandait l'approbation des élus.

Voici les rues qui sont concernées, et les noms qui seront désormais d'application officiellement, ainsi qu'une explication de la ville sur le choix :