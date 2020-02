Une enquête a été ouverte contre 5 policiers de Charleroi, a annoncé RTLInfo. Ils auraient organisé une expédition punitive pour récupérer un sac volé au commissariat.

Trois membres du PSO (peloton de sécurisation de l'ordre public) et deux de la brigade canine ont été auditionnés. Un sac aurait été volé au commissariat par une personne qui sortait du cachot, et les cinq policiers sont partis le récupérer.

Ce qui pose problème, c'est qu'ils auraient retardé la déclaration de l'infraction pour pouvoir aller interpeller eux-mêmes le suspect, hors de leurs heures de travail. Au lieu de le faire dans le cadre de leur travail.

Le suspect, d'après RTLInfo, a porté plainte contre les policiers et disposerait d'un certificat médical attestant de violences policières. Une information est en cours auprès du parquet de Charleroi et une enquête a été ouverte au sein de la police locale, annonce la chaîne.

Mauvaise semaine pour la police carolo

Cette information tombe mal pour la police de Charleroi, qui a dans la même semaine vu un des membres des unités spéciales (GSA) arrêté pour avoir échangé une arme contre de la cocaïne. Ce policier de 27 ans doit comparaître devant la chambre du Conseil dans les prochains jours.

Fin 2019, deux policiers avaient aussi été placés sous mandat d'arrêt dans un gigantesque dossier de trafic et vols de voitures, ils étaient inculpés de corruption et de violation du secret professionnel. Ils ont été jugés coupables et condamnés à la prison avec sursis.

"Encore des cas qui viennent salir toute la profession", diront certains policiers. Est-ce exceptionnel? Comme l'indique un rapport du Comité P, entre 50 et 100 policiers sont condamnés chaque année (72 en 2015, 77 en 2017) sur un total de 50.000 membres de la police intégrée. C'est un peu plus de 0,1%.