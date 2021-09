Covid, hospitalisations, mortalité, télétravail, chômage, perte de pouvoir d’achat, on vous en passe. Il est temps de s’extraire de tout ça. A Lodelinsart, le Petit Théâtre de la Ruelle oppose à la solution du prozac celle du divertissement. La Culture a des pouvoirs étonnants d’antidépresseur. "Nous avons appelé notre nouvelle saison : Comme une évidence," confie Jacques Delmeire. "Ce qui résume parfaitement ce qu’elle sera !" Cinq spectacles sont à l’affiche.

Le rideau se lèvera le 1er octobre jusqu’au 17 sur une comédie explosive : Calamity Job de Jacques Chambon. Dans les bureaux de la World Company, la guerre est déclarée. Pour augmenter la productivité, le grand chef met la pression sur le petit chef, et le petit chef écrase le sous-fifre. Attention au retour de manivelle car le pouvoir va changer de mains. Dans une mise en scène de Victor Sheffer, la pièce sera interprétée par Agnès Piantadosi, Jacques Dutrifoy et Jacques Delmeire. En novembre, on change de décor mais pas de registre pour "Chambre 108" de Gérald Aubert, qui sera sur les planches du 12 au 28. Deux patients que tout oppose doivent partager une chambre… d’hôpital. Une infirmière se charge d’arbitrer cette confrontation entre Jacques Delmeire et Salvatore Vullo : Maïté Saint Hubert joint le geste de la soignante à l’oreille de la confidente. Eclats de rire garantis. Dès le 17 décembre, la toujours très attendue revue sera de retour après deux ans d’absence, en mode comédie musicale déjantée pour revisiter l’actu de Charleroi. Toujours dans une chorégraphie soignée de Sylvia Printemps.

Du 15 mars au 3 avril, l'orfèvre de la bonne comédie, André Roussin sera mis à l’honneur avec "Un amour qui ne finit pas". Quand une relation épistolaire de couple tourne à la partie à quatre : on ne vous en dit pas plus.

En mai, "La nuit des reines" de Michel Heim -ou comment Henri III a viré sa cuti- promet beaucoup de bonheur. Une pièce de cape et de canapé pleine de surprises, avec des figures historiques de la vieille Angleterre. Et joué en costumes s’il vous plait ! Infos et réservations au 0474/388.032. Abonnement pour les 5 spectacles à 65 euros (55 euros étudiants et pensionnés). Place de 14 à 16 euros.