Durant 20 semaines, cinq start-up wallonnes seront "accélérées" par Digital Attraxion. En gros, leurs produits seront validés par des "vrais" clients - des entreprises intéressées par leurs solutions numériques - mais elles recevront aussi une aide au financement avec un prêt de 100 000 euros. Elles suivront des ateliers et formations autour du marché, des prix, de la gestion RH et des certifications, ainsi que des opportunités de "réseautage" dans le milieu et la participation à des salons. C’est le programme "Move Up !", qui pour sa cinquième édition s’est concentré sur l’e-health. Comprenez "le numérique dans le secteur de la santé".