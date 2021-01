Cinq véhicules impliqués dans un carambolage route de Châtelet à Couillet: un blessé léger CharleroiVidéo L.C. Un impressionnant accident de la route s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi à Couillet. Cinq véhicules sont impliqués.

Ce mercredi, en fin de journée, un carambolage impliquant cinq véhicules a provoqué de nombreux dégâts sur la route de Châtelet, à Couillet, non loin du restaurant la Cité d’Athènes.



Comme le confirme la police locale, une personne est légèrement blessée et une seconde se trouve en état de choc. Une ambulance a été requise sur place.



La police de Charleroi confirme que la chaussée a été fermée à la circulation entre Philippeville et la rue de la Cimenterie à Couillet.



Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs riverains ont été alertés par le bruit du carambolage et sont sortis de chez eux.