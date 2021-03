Le 8 septembre 2019, au 11e étage d’un immeuble à appartements à Charleroi, Gaspare s’est disputé avec Claudine, son ex-compagne à l’issue d’une relation jugée tumultueuse par les deux parties. « Je lui ai dit de quitter les lieux. Elle a pris les clés et j’ai tenté de les reprendre sur le palier », confirmait Gaspare, expliquant que Claudine a malencontreusement chuté dans les escaliers, se retrouvant un étage plus bas, lorsqu’il a récupéré les clés. « On tirait le trousseau de clés chacun de notre côté. »

Avant ça, vers 21h, Gaspare a porté des coups volontaires sur sa compagne à l’intérieur de son appartement. Les secours sont intervenus sur les lieux suite à l’appel d’un voisin, témoin de la scène et qui avait découvert Claudine dans les escaliers. Gaspare, lui, était tranquillement rentré dans son appartement comme si de rien n’était.

« Il m’a arraché 25 % de ma chevelure. Il était comme fou parce qu’il avait perdu ses lunettes dans un café à Dampremy », confiait Claudine, véritable miraculée échappant de peu à la chaise roulante à cause de sa chute dans les escaliers.

Déjà connu pour des faits spécifiques, Gaspare était en état de récidive avec un arrêt de la Cour d’appel de Liège de janvier 2017, le condamnant à 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Une peine de 10 mois de prison ferme était requise.

Lors du jugement prononcé ce jeudi, le tribunal a estimé qu’il existait un doute sur la genèse de la seconde scène, requalifiée en coups et blessures involontaires. Condamné à 8 mois de prison, Gaspare devra durant trois ans respecter des conditions probatoires, dont entamer un suivi en gestion de la violence.