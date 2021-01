Il y a un an, la chambre de traitement de la toxicomanie de Charleroi a ouvert ses portes aux justiciables dépendants aux produits stupéfiants pour les aider à s'en sortir avec une peine plus clémente que la prison ferme lors d'une comparution devant le tribunal correctionnel. En échange, les prévenus s'engagent à suivre un programme durant en moyenne dix mois afin de soigner leur dépendance. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d'échapper aux sanctions pénales habituelles requises par le ministère public.

Depuis son intégration à la CTT en janvier 2020, Clélia, pionnière du programme à Charleroi, est l'exemple à suivre. La femme, poursuivie au départ pour la détention et la vente de cocaïne et de cannabis, n'a pas arrêté de fournir des efforts spectaculaires, récoltant à plusieurs reprises les louanges de la chambre. Clélia a radicalement changé de mode de vie et a plein de projets en tête, notamment d'accueillir un bébé dans les prochains mois.Pour le parquet, le programme est un véritable succès.Clélia devrait obtenir une mesure de faveur lors de son jugement le 16 février prochain.David, lui, avait été contrôlé au volant de son Opel Astra par la police à Manage en octobre 2019 avec quelques grammes sur lui. Des perquisitions permettaient de mettre en lumière l'activité de David, qui se fournissait principalement à La Louvière. Le quadragénaire est poursuivi pour la vente et la détention de cannabis, d'ecstasy, de cocaïne et de MDMA. Récemment intégré au programme, David poursuit ses efforts et a reçu, ce mardi, les encouragements de la CTT et de son assistante de justice.Mickaël, lui, avait été surpris par la police le 2 mars 2019 alors qu'il allait effectuer ses livraisons de cocaïne et cannabis au volant de sa BMW. Consommateur des deux produits, Mickaël s'était lancé dans la vente, notamment pour financer un voyage scolaire. Depuis son intégration dans la CTT, l'étudiant en immobilier poursuit ses efforts. Mais Mickaël doit faire preuve de plus de rigueur sur ses tests urinaires.Pour la chambre de traitement de la toxicomanie, la situation n'est pas jugée négative mais le jeune étudiant doit se montrer plus attentif aux analyses urinaires à fournir pour confirmer son abstinence aux produits stupéfiants. Le point sur son dossier sera effectué le 16 février.