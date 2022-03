"À quel âge a-t-on ses premières règles ? Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quels sont les complexes les plus communs ? Est-il normal d’avoir des hauts et des bas émotionnels si fréquents ? Est-ce que ça fait mal la première fois qu’on fait l’amour ? Les filles se masturbent-elles ? Doivent-elles raser tous leurs poils ? Qu’est-ce qu’un sexto ? Quelles sont les différentes orientations sexuelles ? Qu’est-ce que c’est une IST ? Shawn Mendes est-il célibataire ?"

Autant de questions auxquelles Clitoris n'est pas le nom d'une planète! tente de répondre. Le guide vient rejoindre La masturbation ne rend pas sourd!, son pendant masculin, dans les rayons des librairies. Ce sont les éditions Kennes, de Loverval, qui publient chez nous cet ouvrage venu tout droit du Québec. Co-écrit par Daniel Brouillette et Virgnie Cloutier-Naud, validé par une femme médecin et une gynécologue, il sera disponible ce 9 mars de notre côté de l'Atlantique et promet de parler avec un brin de folie de sujets toujours trop tabous dans nos sociétés.

Consentement, menstruations, poils, plaisir féminin : il n'y a rien de gênant, et pourtant... De quoi peut-être faire progresser, par la lecture et la parole, le droit des femmes. Droits auxquels cette journée de lutte du 8 mars est dédiée.

> Clitoris n'est pas le nom d'une planète!, éditions Kennes, 240 pages, 19,95€.