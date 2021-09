L’intronisation du nouveau président de B4C (Business for Charleroi) a connu un joli succès de participation ce mardi soir à la ferme de la Cour à Ragnies, siège de la distillerie de Biercée. La Grange des Belges a en effet accueilli plus de 300 inscrits, pour le passage de flambeau entre Norbert Koekelberg et son successeur Jean-Jacques Cloquet à la présidence du club d’affaires de Charleroi Métropole.