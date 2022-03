Patrice, 65 ans, avait été pris de court et s'est retrouvé coincé en Ukraine, dans la ville de Mykolaïv, entre la Crimée et Odessa: il prévoyait un retour en Belgique le 3 mars, mais comme beaucoup en Ukraine n'avait pas prévu que la Russie envahisse totalement l'Ukraine et pas seulement les territoires séparatistes. Le 24 mars, il s'est retrouvé coincé presque du jour au lendemain.

La DH a régulièrement suivi la situation de ce Courcellois, et bonne nouvelle: il est en sécurité en Roumanie, et il sera de retour sur le sol belge mardi matin si tout va bien. Dans un appel vidéo ce lundi matin, il nous a raconté son voyage pour traverser l'Ukraine.