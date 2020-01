Ce jeudi soir vers 20h15, deux personnes à bord d'une voiture ont été happées par un train, à hauteur du passage à niveau de Brye (Fleurus), à côté de Marbais. Elles sont toutes deux décédées sur le coup.



Le bourgmestre de Fleurus, Loïc D'Haeyer, confirme : "il y a eu collision d'un train avec une voiture qui n'aurait, au conditionnel, pas respecté les feux du passage à niveau." Les deux personnes à bord du véhicule sont décédées sur le coup : le véhicule a été traîné sur plusieurs mètres.

Une désincarcération par les pompiers de la Zone Hainaut-Est est prévue, mais il est nécessaire d'attendre une confirmation par Infrabel pour que les secours puissent intervenir en toute sécurité. Un technicien Infrabel a été envoyé d'urgence sur place, et le courant a été coupé sur la section du chemin de fer. La police des chemins de fer a également été dépêchée sur place, avec la police locale de la zone Brunau. Une enquête a été ouverte pour déterminer plus précisément les causes du drame, alors que le parquet est également attendu sur place dans la soirée.