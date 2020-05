Elle était pourtant blessée!

Un accident s'est produit samedi à Dampremy en fin d'après-midi, dans la rue de Jumet.

Trois jeunes circulent à bord d'une Audi S3 immatriculée en Hongrie, et d'après plusieurs témoins, ils roulent à vive allure dans la rue. Lorsque le conducteur perd soudain le contrôle de son véhicule et vient percuter une petite Toyota qui arrive en face, avec une dame au volant.

Le choc est apparemment assez violent.

Mais les trois jeunes sortent de leur voiture et prennent la fuite à pied, laissant à son triste sort la dame blessée dans son véhicule. Heureusement, des témoins appellent les secours et une ambulance et un SMUR sont envoyés sur place.

La conductrice a été transportée à l'hôpital Marie Curie. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi ont quadrillé secteur, sans retrouver la trace des individus.

Il a fallu dévier les bus le temps que la rue soit dégagée.