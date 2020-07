Denis De Coster, le psychologue du Plan de Cohésion Social d'Erquelinnes, s'occupe d'offrir un soutien psychologique pour traverser et comprendre le drame.

Denis De Coster est coach de vie et docteur en philosophie. A ce titre, et en collaboration avec les autorités communales d'Erquelinnes, il a été désigné pour apporter un soutien psychologique aux copains de classe des jeunes victimes. Comme hier avec la directrice de l'école communale, nous avons souhaité comprendre avec lui l'importance d'être aux côtés des enfants et de leurs familles. "Le problème de notre société c'est que l'information va dans tous les sens et très vite. Avec les réseaux sociaux on extériorise absolument tout. Des parents se retrouvent parfois face à des ados qui savent déjà tout alors que les plus jeunes l'ignorent encore. Ce qui est dangereux c'est de laisser l'enfant face à leur imaginaire." © Denis De Coster

Le professionnel met aussi l'accent sur le soutien à apporter sur le long terme. "Même si on arrive une semaine après il y a toujours des choses à laisser remonter à la surface. L'aide d'urgence n'est qu'une première approche, il y a d'autres phases avec d'autres émotions qui peuvent remonter. Ce n'est pas parce que l'enfant n'en parle plus qu'il n'y a plus rien. La discussion est très importante."

Comme le précise le spécialiste, la discussion et la compréhension des émotions doivent rester une priorité. "Il faut rassurer les enfants mais en même temps leur montrer que la réalité est complexe. On a pas de réponse toute faite. On peut montrer que l’adulte est désorienté mais ne pas être complètement perdu. Si l'enfant perçoit cela il peut perdre certains repères chez son référent. A coté de cela, il faut éviter les simplifications et ne surtout pas porter de jugements."