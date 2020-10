Charleroi compte 204 000 habitants, 40 000 de moins que dans les années soixante, quand la ville rayonnait sur le monde. On le sait, l’objectif de Paul Magnette depuis son arrivée aux rênes du Pays Noir est de faire revenir les habitants, en attirant notamment une frange plus "aisée" de la population qui a fui vers les campagnes, mais aussi faire revenir les "cerveaux" pour que la ville retrouve de sa superbe. L’objectif est cohérent, puisqu’il faut d’un côté faire rentrer davantage d’impôts - le revenu annuel moyen aujourd’hui y est très bas, et ça se ressent dans les rentrées - et de l’autre il faut pouvoir créer de la richesse, avec des idées, des entreprises, de la culture et de la vie.

Pour y arriver, le bourgmestre s’est entouré de l’équipe de Charleroi Bouwmeester, pilotée par le maître architecte Georgios Maillis, pour améliorer le cadre de vie : des quartiers plus beaux, plus sûrs, avec des écoles stables et performantes, et des transports en commun fiables. Mais si le nombre d’habitants, qui augmente petit à petit depuis quelques années et qui pourrait être "boosté" davantage par les efforts de l’autorité communale, continue de monter, il faudra loger tout le monde. Or le bâti est trop souvent vétuste ou en ruine. À la DH, On s’est donc demandé si "la Ville", au sens large du terme, avait réfléchi à la question. Et la réponse positive nous est venue (...)