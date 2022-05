Le bourgmestre Paul Magnette (PS), l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo) et l’échevin des Travaux Eric Goffart (C +) ont convié les journalistes à un tour à vélo ce mardi. Objectif : parler des aménagements cyclables et de la politique de mobilité de la Ville de Charleroi, en pédalant du CECS La Garenne au rond-point du Marsupilami, le long de la rue de Lodelinsart qui a vu naître une piste cyclable à double sens durant le confinement. "Ce tronçon est particulièrement stratégique, parce que même si on avançait en centre-ville, il fallait faciliter les liaisons vers les quartiers périphériques", explique Magnette.