L'AMCV a importé le concept de schéma de développement commercial, adopté en France par la ville de Lyon à l'époque, pour l'appliquer d'abord à Bruxelles. D'autres villes et communes ont suivi, jusqu'à ce qu'en 2015 ce principe devienne un décret wallon. Courcelles, 31.000 habitants et trois villages (Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, Souvret), est en train de se doter d'un SCDC. Lancée en 2018, la procédure est longue et difficile : elle pourrait aboutir au deuxième semestre 2022.