Tous les regards sont tournés vers Bruxelles, dont de nombreuses communes sont en retard sur la moyenne de vaccination wallonne et flamande. La rentrée approche, le taux de vaccination n'augmente pas. On s'est tourné vers Farciennes, petite commune de 11.500 habitants à l'est de Charleroi, qui était dans le même cas en mai dernier.

"On a été stigmatisés en mai dernier par les médias, parce que notre taux de vaccination était à la traîne, avec 26% d'adultes vaccinés, soit le niveau de Bruxelles à l'époque", explique Julien Fanuel, chef de cabinet à Farciennes. Le taux est passé à près de 71% en moins de trois mois. Une belle remontada.