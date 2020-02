L’IPFH, l’intercommunale pure de financement du Hainaut, a des centaines de millions d’euros qui lui sont confiés par les communes pour investir notamment dans la production d’énergies renouvelables.

"Les gens ne sont pas toujours bien conscients de ce que représente cette intercommunale" , note le président de l'intercommunale Loïc D’Haeyer, aussi bourgmestre de Fleurus. "Il faut donc savoir qu’on gère les investissements, notamment dans les énergies renouvelables, le durable et l’éolien, pour le compte des communes." Ces investissements se font via des partenariats public-privés la plupart du temps. Pour l’éolien, par exemple, l’IPFH crée des sociétés où ils détiennent 50 % des parts avec des opérateurs comme Luminus ou Engie. Pour la biométhanisation, c’est le même système qui est mis en place. Puis les dividendes sont, selon le nombre de parts, reversés ensuite aux communes. "C’est aussi nous qui gérons les achats groupés d’énergie pour les communes, qui consomment beaucoup avec notamment l’éclairage public. On a par exemple déjà négocié des deals à la moitié du prix du marché."

Mais, au-delà de l’éolien et de la biométhanisation, l’intercommunale souhaite continuer à investir dans le 100 % vert, et cherche donc de nouvelles pistes de réflexion.

C’est pourquoi le conseil d’administration est parti en voyage d’étude pour voir ce qui se faisait ailleurs. "On a notamment visité Marseille, dans le sud de la France, où on a pu voir plusieurs projets intéressants" , explique Loïc D’Haeyer (PS), bourgmestre de Fleurus et président de l’IPFH.

Tout d’abord, l’agri-énergie : ce sont des panneaux solaires qui sont intégrés dans les serres des abricotiers. "Ça permet d’optimiser l’espace, en produisant à la fois de l’alimentaire bio et de l’électricité verte. La ceinture alimentaire de Charleroi Métropole pourrait s’en inspirer… enfin, pas avec des abricotiers, bien sûr, mais le principe reste le même !"

Deuxième projet visité : Smartseille, cet écoquartier qui propose notamment le chauffage dans les logements par un réseau de chaleur qui utilise la mer. "C’était intéressant. Même si on ne peut pas reproduire ça dans le Hainaut parce qu’on n’a pas la mer, l’idée d’utiliser son environnement pour être plus durable est inspirante."

Enfin, un incubateur d’entreprises qui ne se concentre que sur le développement de start-up orientées sur le développement durable. "On a rencontré une entrepreneure qui fabrique des vêtements sportifs à base de plastique recyclé, une autre qui propose de réemployer les matériaux de démolition comme le béton et la brique dans les nouvelles constructions, et un homme qui voulait lancer un restaurant où tout est cuit grâce à l’énergie solaire. On a décidé, suite à ces rencontres, de voir si on ne pouvait pas dégager un budget pour aider les start-up qui s’orientent vers le durable, au niveau de la province de Hainaut. Ça peut être créateur d’emploi."

D’ici là, l’IPFH compte proposer dans les prochains mois de servir de tiers investisseurs aux communes qui veulent poser des panneaux solaires sur leurs bâtiments. En avançant le coût des installations et en se remboursant sur les économies d’énergie réalisées sur chaque facture.