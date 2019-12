Strasbourg en alerte fin novembre, un an après l’attentat qui a touché la ville, Berlin évacué ce week-end à la suite d’une fausse alerte… les marchés de Noël peuvent être des cibles. Chez nous, on s’est penché sur deux dispositifs de sécurité. Parce que si la menace terroriste reste au niveau 2, ces grands rassemblements restent des cibles potentielles. Et les forces de l’ordre sont bien conscientes de leurs responsabilités.

Pour les Féeries de Courcelles, la zone de police des Trieux explique qu’il n’y a pas de présence policière continue sur les marchés. "On n’a pas de patrouilles statiques, mais nous réalisons évidemment des missions spécifiques tout au long des festivités, en passant à proximité de et même sur le marché de Noël", répond la direction des opérations. Tout le quartier est sous surveillance de caméras, et la police est évidemment au courant de la programmation des activités : combien de personnes sont sur place, où se trouvent les différentes activités, quels sont les accès et les sorties des Féeries, etc. "On n’estime pas utile d’avoir une présence policière continue, mais en cas de problème les renforts peuvent arriver rapidement, précise la bourgmestre Caroline Taquin. Le mot d’ordre de la société de gardiennage, engagée pour sécuriser les festivités, et des bénévoles sur place a toujours été et reste : en cas de problème, formez le 101 et la police saura où et comment intervenir."

À Charleroi, le village de Noël est également placé sous protection policière. "La menace reste de niveau 2, donc on ne change rien à ce qui fonctionnait déjà l’année passée, répond l’inspecteur David Quinaux de la police locale de Charleroi. Pour chaque rassemblement de personnes, et notamment les Big Five de Charleroi dont fait partie le village de Noël, il y a une analyse de risque en temps réel où sont déterminées les mesures à prendre. Pour ce marché, nous avons pour l’instant pris trois types de mesures : des mesures en personnel, avec des agents en uniforme et en civil qui patrouillent les festivités, des mesures en matériel et des mesures technologiques. Il y a une présence quasi permanente des forces de police au marché de Noël, mais nous ne communiquerons pas les détails du dispositif par mesure de sécurité, il faut cependant rappeler que c’est géré de façon sérieuse." Rappelons aussi qu’à Charleroi - de manière générale, même hors festivités - l’unité d’assistance spécialisée (la QRT, pour Quick Response Team) est prête à intervenir à tout moment et sur tout le territoire en une poignée de secondes.