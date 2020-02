2

La transition écologique est l’un des axes de développement du CPAS de Charleroi. Selon son président Philippe Van Cauwenberghe (PS), la mise en place du Plan d’action local pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) s’est déclinée au travers de différents projets et politiques durables. Objectif : réduire de 40 % les émissions de CO 2 à l’horizon 2030.

En 2019, le CPAS a pris des engagements aux tonalités vertes, à commencer par son adhésion au "Green deal", dont l’ambition est d’encourager des pratiques respectueuses de l’environnement dans les cuisines de collectivité (produits saisonniers en circuits courts ou issus du commerce équitable, repas sains et équilibrés, réduction du gaspillage alimentaire, etc.).

Pour réduire son empreinte carbone, le CPAS a fait l’acquisition de véhicules au CNG (gaz naturel compressé) et mené une expérience pilote de télétravail appelée à s’intensifier. Un outil de gestion technique centralisée a fait son apparition : "il nous permet de réguler à distance les systèmes de chauffage, d’éclairage, de protection incendie et d’alarme de nos bâtiments dans un souci d’économies", explique Philippe Van Cauwenberghe. Après les maisons de repos de Montignies-sur-Sambre et de Marchienne, la résidence service No Moncha, l’administration générale et les antennes sociales de Jumet et Gilly, cinq autres implantations en seront équipées en 2020 : la maison de l’energie, ainsi que les maisons de repos de Monceau, Marcinelle, Gosselies et Charleroi. "À terme, tout notre parc immobilier en bénéficiera", annonce le président.

Si une attention particulière se porte sur l’efficacité énergétique dans les projets de construction et de rénovation, d’autres actions seront mises en place cette année : la mise à disposition temporaire des terrains de l’ancien hôpital civil pour le développement d’une activité maraîchère participative, par exemple.

En 2020, le travail de la maison de l’énergie sera amplifié, notamment pour l’octroi de prêts à zéro pour cent portant sur des travaux permettant d’économiser l’énergie. Dans un autre registre, le CPAS a prévu de renforcer son pôle d’économie sociale, et en particulier les métiers liés au recyclage des déchets et au réemploi.