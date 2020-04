À l’ISPPC, on parle de vidéoconférence patients-proches, de télétravail et de téléconsultations.

Grégory Chevalier est en charge de la transition numérique de l’ISPPC, notamment pour les hôpitaux et les polycliniques. Il a répondu à nos questions.

Des nouveaux outils ont été implémentés pour la crise ?

"Oui, en premier lieu, nous avons déployé Cisco Webex Team, on voulait le faire à moyen terme, les contacts étaient pris avec Cisco (géant américain, spécialiste de la sécurité, NdlR) pour une migration sur un an. On a dû tout accélérer."