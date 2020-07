Pour la directrice de l'école d'Hantes-Wihéries, Laurence Quinchon, "on n'a pas toujours les mots pour expliquer une situation comme celle-ci. On ne sait pas comment expliquer comment une maman a pu faire un tel geste."

Le drame d'Erquelinnes amène beaucoup de questions. Chez les adultes, bien sûr, mais aussi chez les enfants. Quand Julie L. a semble-t-il tenté de tuer ses trois enfants avant d'essayer de se donner la mort, la nouvelle est tombée comme une brique sur tous ceux qui connaissaient la famille. Les voisins, les amis, ... mais aussi l'école où étaient ses enfants, les camarades de classe qui ne reverront plus jamais Cérès (7 ans), les enseignants qui n'auront jamais Orphée (22 mois) en cours. Laurence Quinchon, la directrice, est elle aussi touchée, personnellement et professionnellement. "J'ai travaillé avec Julie, j'ai encore en tête à quelle place étaient assis ses enfants dans les classes. Je dois boucler l'année scolaire, mais là, la priorité c'est cette affaire, parce que ça nous touche tous."

Et si les adultes ont des questions et des incompréhensions, ce sont surtout les enfants qui ont du mal à comprendre la nouvelle. Le téléphone de la direction sonne sans arrêt, et même chez nos lecteurs, une inquiétude revient : comment en parler aux enfants? "Beaucoup de parents d'élèves de la classe de Cérès m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore osé en parler avec leur enfant. Ma fille a eu Julie comme prof, elle m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je lui ai dit que la maman a entrepris un voyage avec ses enfants, mais pas un voyage en voiture, un voyage au paradis", explique Laurence Quinchon.

Elle ajoute : "je pense par contre que l'enfant va poser des questions, et s'il a une réponse simple et précise, il va s'arrêter. Si on lui explique, sans s'étendre, et qu'on l'empêche aussi d'accéder à l'actualité pendant quelques jours, le temps que ça se calme, il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas. Quand on répond à une question d'un enfant, il s'en satisfait. Mais il ne faut aussi pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas, qu'on va se renseigner, pourquoi pas ensemble, parents et enfants. Il y a des livres qui répondent à ces questions difficiles, des jeux qui aident à aborder ces sujets. Sinon, on peut aussi laisser l'enfant dessiner, et le questionner sur son dessin ensuite pour qu'il s'exprime. Les Lego et Playmobil sont aussi une façon de faire, si on écoute son enfant jouer, si on prête attention à ce qu'il imagine, on peut découvrir pas mal de choses qu'il n'arrive pas à exprimer facilement lui-même. J'invite les parents à être d'ailleurs très attentifs à ces questionnements que les enfants risquent d'avoir dans les prochaines semaines."

L'école, via le pouvoir organisateur communal et avec l'aide du PCS, va proposer à qui veut une consultation avec un psychologue de la région. "J'ai tenté d'avoir la cellule psychologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais elle s'est arrêtée le 30 juin, à la fin des cours. Parce que eux sont spécialisés dans les classes, et gérer les crises dans les écoles. Ici, l'année est finie. Ils m'ont donc redirigé vers des aides plus personnelles, parce qu'il n'y aura pas de classes avant septembre", explique-t-elle. "Si des parents se sentent incapables d'expliquer à leur enfant, le psychologue pourra prendre rendez-vous pour les aider."

Un numéro vert existe également, pour ceux qui auraient besoin d'aide : le 0800/95.580.

"Nous étudions aussi la possibilité de mettre en place un groupe de parole avec le centre PMS de Binche, s'il y a un besoin. C'est difficile, mais c'est le mieux qu'on puisse faire hors période scolaire. Et si à la rentrée, il y a encore des questions, ou si le petit Thibald revient dans sa classe, d'ailleurs, on sera prêt à prendre les choses en main, pour que ça puisse s'apaiser, que chacun se soulage, si ce n'est pas encore le cas dans deux mois."