Le travail s’est articulé sur cinq types d’espaces (rue, espace vert, place, friche, bâtiment) et trois sortes d’usage (déplacement, occupation temporaire ou séjour). C’est une équipe transdisciplinaire qui s’est attelée à la tâche : Stéphanie Toussaint, Déborah Derycke, Marie Keresztes et Louis Genevrois ont nourri leur recherche d’exemples d’ici et d’ailleurs. Comme l’explique le DG d’Igretec Renaud Moens, "une série de suggestions ont émergé et sont présentées dans neuf fiches pratiques, pour une occupation optimale du domaine public, mais aussi des bâtiments et espaces privés".