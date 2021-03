On le sait, les autorités publiques sont soumis aux marchés publics. Et au-delà d'un certain montant (5 millions pour les travaux, 200.000€ pour les services et fournitures), il faut publier des offres au niveau européen.

C'est très bien pour la concurrence, mais c'est aussi contreproductif en 2021 quand les autorités publiques veulent être plus écoresponsables, locales et durables. Si on ajoute à cela qu'il y a aussi le risque de ne plus avoir que des entreprises étrangères qui viennent faire les travaux chez nous, avec des ouvriers payés à un tarif plus bas qui serait illégal en Belgique, on est face à un vrai problème. Il existe des règles et des lois pour réguler tout cela, ce serait trop complexe d'entrer ici dans les détails, mais il existe aussi des "trucs et astuces" que peuvent employer les villes et communes pour influer sur les marchés publics et essayer de s'assurer que l'argent qu'elles injectent dans des travaux ou des achats a bien une répercussion positive sur l'emploi, l'environnement et la qualité de vie de leurs citoyens directs ou proches. Parce que faire appel uniquement à des entreprises locales ou qui utilise des matériaux locaux, en Europe, c'est tout simplement illégal.