En attendant une embellie, la Ville va continuer à soutenir ces secteurs.

A côté des dégâts économiques et sociaux qu’elle a causés partout, la crise sanitaire a vu émerger de belles choses. "Une petite dizaine de magasins et snacks se sont ouverts après le premier confinement", observe l’échevine Babette Jandrain, en charge du Commerce et des Fêtes.