A Charleroi, la participation n’est plus perçue comme un obstacle ni même un frein aux décisions politiques, mais plutôt comme un adjuvant, un moyen de coller au plus près des besoins. Il faut toutefois l’organiser.

A côté du dispositif participatif citoyen en construction à l’initiative de la Première échevine Julie Patte, des conseils consultatifs thématiques sont mis en place pour réfléchir aux améliorations possibles dans différents domaines : Personne handicapée, Egalité femme-homme, Bien-être animal, Economie sociale et solidaire et sous peu, Commerce et Tourisme.

Le collège en a déjà validé le principe. "Le point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil communal", confirme l’échevine Babette Jandrain en charge du Commerce qui rappelle que la mesure figurait dans le plan stratégique transversal. Si cette décision répond à une volonté de renforcer la culture de la participation sur le territoire, l’objectif est aussi de développer les liens entre commerce et tourisme. "Mon collègue Thomas Parmentier adhère pleinement à ce projet".

L’organe regroupera des représentants des deux secteurs, en y associant les autorités communales et l’administration : "s’il s’agit d’améliorer la concertation, nous voulons également mieux intégrer les besoins des opérateurs dans les politiques urbaines et faire émerger des idées et projets." Le conseil comptera une vingtaine de membres : 6 sièges seront attribués au commerce et 6 autres au tourisme avec une représentation de chacun des cinq districts. Trois sièges ont été dévolus aux acteurs de la mobilité et de la propreté, trois autres à la ville et deux derniers enfin aux cabinets politiques des échevins compétents.

Un appel à candidatures sera lancé dès la création de l’outil. "Celui-ci se réunira en présentiel dès que les conditions sanitaires le lui permettront. Comme le rappelle l’échevine Jandrain : « Un marché public a été lancé en vue de la création d’un bureau du commerce chargé de la planification et du développement."

Dans l’intraring existe aussi l’ASBL Charleroi centre-ville. Le conseil consultatif viendra compléter ces structures dont il sera totalement indépendant.