La Ville de Charleroi a transmis aux rédactions le communiqué de presse suivant. Le message devrait également être arrivé chez les gens qui se sont inscrits à be-alert.

Ce jeudi 12 mars en fin de soirée, le Conseil national de Sécurité (CNS) élargi aux entités fédérées a décidé de maintenir le pays en phase 2 et a pris de nouvelles mesures visant à éviter autant que faire se peut la propagation du Covid 19. Le CNS a également annoncé le passage en phase fédérale de gestion de crise. Ceci a pour conséquence que les mesures promulguées hier sont dorénavant obligatoires et applicables à l’ensemble du territoire.

Si ces mesures peuvent paraître dures et contraignantes, rappelons que l’enjeu, confirmé par les experts, consiste toujours à ralentir la courbe de propagation afin d’assurer une prise en charge optimale pour les personnes le nécessitant en tenant compte des capacités hospitalières.

Aussi les mesures du CNS applicables dès ce vendredi 23:59 et jusqu’au 3 avril inclus sont :

Concernant les écoles (applicables dès lundi) :

Les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde d’enfant au moins pour les enfants du personnel médical et de soins de santé et des départements d’autorité (sécurité publique). Pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes âgées, les parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles.

Les crèches restent ouvertes.

Dans le cas des hautes écoles et universités, il est recommandé de développer des modules de cours à distance. Ces écoles ne sont donc pas fermées mais invitées à mettre en place des alternatives aux cours traditionnels en amphithéâtre ou en endroit confiné ;

Les commerces et les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) :

Toutes ces activités sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère public ou privé.

Entre autres, les discothèques, cafés et restaurants sont fermés ;

Les hôtels restent ouverts sauf leur éventuel restaurant ;

La livraison à domicile et le drive-in sont permis ;

Les commerces restent ouverts toute la semaine sauf le weekend ;

Les magasins d’alimentation et les pharmacies restent quant à eux ouverts normalement (week-end compris). Néanmoins, il leur est recommandé d’augmenter les mesures d’hygiène sur base des recommandations déjà formulées.

Le travail doit se poursuivre dans la mesure du possible mais le télétravail doit être privilégié et, si nécessaire renforcé.

Les transports en commun circulent normalement mais il est demandé de se limiter aux déplacements indispensables. Les horaires décalés permettront de ne pas congestionner les transports en commun.

Dès ce matin, les autorités communales sont réunies avec l’ensemble des acteurs compétents pour assurer le suivi et l’application rigoureuse des mesures fédérales et en définir les modalités.

Pour la Ville de Charleroi, cela se traduit par les mesures suivantes :

La fermeture des musées, cinémas, piscines, CSD, hall sportifs, bibliothèques, salles de spectacles, centres culturels, maisons de jeunes, centres des aînés, de manière globale toutes les structures accueillant des activités de loisirs et récréatives

Toutes les manifestations et activités à caractère privé ou public sont interdites (réunions des mouvements de jeunes récurrentes ou exceptionnelles, entraînements sportifs, séminaires d’entreprise, team building, etc.)

Les mariages civils sont autorisés en présence de 5 accompagnants maximum, n’étant pas compris dans ce chiffre les mariés et le personnel célébrant. Les mariés peuvent solliciter le report de leur mariage (sans frais)

Les célébrations au Crématorium de Charleroi se dérouleront en présence de 10 personnes par salle, n’étant pas compris dans ce chiffre le personnel célébrant

Le prochain conseil communal se tiendra à huis clos (en présence uniquement des personnes habilitées) et retransmis en direct sur Youtube « Charleroi ». Par ailleurs, toutes les commissions préparatoires sont annulées

Les marchés sont maintenus sur le territoire de la Ville du lundi au vendredi. Les week-ends, seuls les maraîchers de l’alimentaire sont autorisés. Pour ce qui concerne le marché dominical, la liste des rues est la suivante : rue d'Orléans, du Dauphin, Chavanne, place du Manège et Charles II. Il convient de veiller à respecter la distanciation sociale (1,50 m entre les personnes)

Enseignement

Par décision du fédéral, les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde d’enfant au moins pour les enfants du personnel médical et de soins de santé et des départements d’autorité (sécurité publique). Pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes âgées, les parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles.

>> Sur cette base, la Ville de Charleroi adressera un courrier à tous les parents des élèves du PO communal, via les directions, afin de les sensibiliser quant à leur responsabilité de déposer les élèves lundi dans leurs établissements scolaires qu’en cas d’absolue nécessité. Si c’est le cas, l’horaire d’accueil pour le scolaire et l’extra-scolaire reste inchangé. Des directives précises quant à l’organisation des écoles seront par ailleurs communiquées aux directions sur base de la circulaire qui sera adressée cet après-midi par la Ministre de l’Enseignement.

Crèches

Le fonctionnement de l’accueil de la petite enfance prévoit que toute absence injustifiée d’un enfant entraîne la facturation d’une journée d’accueil. Eu égard aux circonstances, les parents qui souhaitent garder leur enfant à domicile sont encouragés à le faire ET A PREVENIR la structure d’accueil afin d’éviter la pénalité.

Horeca

Les livraisons à domicile et le take away étant autorisés par le fédéral, les restaurants snacks, friteries etc. peuvent fonctionner sur ce principe. Consommer sur place est interdit.

Les restos du cœur maintiennent leurs activités via la confection de colis.

Les hôtels

Les mêmes règles que pour l’horeca s’appliquent. Les restaurants au sein des hôtels seront fermés par décision du fédéral mais pourront fonctionner sur le principe du take away, les clients étant autorisés à consommer dans leur chambre.

Les teams building, séminaires d’entreprises, etc. sont interdits

Commerces

Les commerces doivent suivre les mesures édictées par le fédéral reprises ci-dessus. Par ailleurs, il est recommandé aux commerces de services (types salons de coiffure, d’esthétique, etc.) de fonctionner uniquement sur rendez-vous.

Les épiceries sociales fonctionnent de la même manière que les magasins d’alimentation.

Les autorités communales lancent, dès à présent, un comité d’accompagnement visant à soutenir les commerçants durement touchés par la situation en vue de les aider, notamment, dans les démarches d’indemnisation.

Par ailleurs et dans ce cadre, le 6 mars dernier, le Conseil des ministres avait adopté dix mesures de soutien aux entreprises, à savoir :

Chômage temporaire pour force majeure Chômage temporaire pour raisons économiques Plan de paiement pour les cotisations sociales patronales Plan de paiement sur la TVA Plan de paiement pour le précompte professionnel Plan de paiement pour l'impôt des personnes physiques / l’impôt des sociétés Réduction des paiements anticipés des indépendants Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants Obtention d’un revenu de remplacement en faveur des indépendants (droit passerelle) Flexibilité dans l’exécution des marchés publics fédéraux

Cultes

Dans un souci de cohérence et afin d’entrer en résonnance avec l’annulation des activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc) imposées par le fédéral, les représentants des cultes sont invités à suspendre les célébrations.

Services publics

En termes de services à la population, il est prévu de :

Maintenir quatre guichets citoyens équipés de fenêtres et de fermer la maison citoyenne de Gilly (en ce compris les permanences du logement, de l’urbanisme et des permis d’environnement)

Le Service des Etrangers fonctionnera sur base de rendez-vous

Privilégier dans tous les cas le guichet en ligne

Au niveau du CPAS

Les services de maisons de repos et les soins et services à domicile ainsi que les repas à domicile sont intégralement maintenus tout en respectant les instructions de la Région wallonne en la matière. Les visites restent, bien entendu, interdites sauf besoins spécifiques précisés par l’Aviq.

Les antennes sociales et autres services sociaux privilégieront les contacts par téléphone. Seules les personnes nécessitant une aide urgente seront reçues.

Les espaces citoyens seront inaccessibles au public.

Les 2 abris de nuit (Dourlet et supplétif) fonctionnent normalement.

De manière globale, le public est invité à prendre contact par téléphone avant de se déplacer dans un service du CPAS. 071/23.30.23 et www.cpascharleroi.be

La RCA prend des dispositions propres en termes d’accueil du public. Veuillez-vous reporter au site www.rca-charleroi.be

Les autorités de Police ont par ailleurs adopté un plan de continuité d’activités. Comme tout organisme accueillant du public, la zone de police doit anticiper l'organisation de ses services en situation pandémique. Cela se fera par le biais d’un Plan de Continuité d’Activité. L’objectif de ce plan est de permettre de répondre à une double exigence : celle de maintenir un service de qualité aux citoyens et celle de garantir la sécurité du personnel de la zone par l’application de consignes et de recommandations spécifiques dans la crise actuelle liée à la pandémie due au COVID-19 (coronavirus).

Responsabilité individuelle

A la demande du SPF santé public, nous rappelons qu’en cas de suspicion ou de symptômes rappelant ceux du Covid 19 il est très important :

>> De ne pas se rendre aux urgences

>> De ne pas se rendre chez son médecin généraliste mais de le contacter par téléphone

Restez informés sur la plateforme www.info-coronavirus.be/fr

Un call center est également ouvert 0800 14689

Les entreprises peuvent contacter le 1890

Infos sur la situation à l’étranger diplomatie.belgium.be/fr



Le Covid-19 marque une arrivée tardive en Belgique par rapport aux voisins français notamment. Néanmoins il est aujourd’hui présent chez nous et malgré les mesures de sécurité prises aux différents niveaux de pouvoir, la lutte efficace contre sa propagation relève aussi de la responsabilité de tout un chacun.

Volontairement ou non, nous sommes fréquemment en contact, au travers de nos déplacements et de nos activités, avec des personnes pouvant être à risque, parfois sans le savoir. C’est donc dans un esprit de bienveillance et de souci de l’autre qu’il appartient à chacun d’entre nous de faire le bon choix et de contribuer ainsi à l’effort collectif.

Les personnes fragilisées et/ou âgées étant considérées comme public à risque, il est fortement recommandé d’éviter tout rassemblement intergénérationnel, même en petits comités.

De notre capacité à anticiper et à accepter de restreindre pour un temps nos activités dépendra la possibilité pour les plus fragiles d’être correctement pris en charge. Et, surtout, cela permettra de ne pas surcharger les structures de soins.