Le 3 août 2020, à Aiseau-Presles, le sexagénaire admet avoir volé la carte de banque de son ex-compagne. Victime à laquelle il avait prêté 650 euros pour des travaux, sans jamais revoir l’argent. « Et je me suis servi pour récupérer l’argent qu’elle me devait », explique Jean-Marc.

Après son passage à l’acte, ce dernier s’est servi en allant chercher 350 euros à la banque ING. Condamné à 8 mois de prison, Jean-Marc a formé opposition au jugement et espère échapper à la prison. Seulement voilà, ce dernier n’a plus trop de choix possibles comme mesure de faveur. À cause de son casier judiciaire. « Il a 34 condamnations à son actif depuis 1978. Il n’a plus droit à un sursis, même probatoire », confirme le parquet.

Une peine de travail est requise. Jugement dans un mois.