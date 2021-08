Une fois qu'on est condamné, par défaut, à la prison ferme devant le tribunal correctionnel, il est possible d’éviter le séjour à la prison en formant opposition au jugement. Comme l’a fait Houme. Ce dernier a écopé d’une peine de prison pour la détention et la vente de cocaïne, entre janvier 2019 et février 2021, en association.

Originaire d’Algérie, Houme a débarqué chez nous sans rien. Le trentenaire a également eu du mal à obtenir un logement… Jusqu’à ce qu’il rencontre un individu, qui a accepté de l’héberger. Mais en échange, Houme devait effectuer des livraisons de cocaïne vers des clients…

En séjour illégal chez nous, ce dernier ne conteste pas une quelconque implication dans la vente de cocaïne mais nie en revanche être en Belgique depuis janvier 2019 et d’avoir travaillé dans le cadre d’une association. Sans le moindre antécédent judiciaire, Houme souhaite obtenir un sursis simple au lieu de la peine de prison ferme.

Ce à quoi le parquet s’oppose. Jugement pour le 6 septembre.