Le 19 juin 2019, Hichem devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Mais l’homme originaire d’Algérie et sans domicile en Belgique ne s’est pas présenté devant le tribunal. Pourtant, il avait reçu la convocation et était parfaitement au courant de l’audience. « J’ai été agressé par des individus avec qui j’ai des problèmes. J’ai eu un coup de ciseaux dans le ventre et j’avais peur de venir au tribunal », justifie Hichem.

Quelques mois plus tard, le trentenaire a écopé de 6 mois de prison ferme pour un vol avec effraction commis dans une maison inoccupée suite aux décès des propriétaires à Marcinelle. Interrogé sur ce vol, Hichem précise au tribunal ne rien à voir avec cette histoire. "J’ai dormi deux, trois jours là-bas. Quand je suis revenu sur les lieux pour aller dormir avec mon pote, la police m’a interpellée." Les trois autres personnes impliquées dans le vol et condamnées ont des versions totalement différentes de celle de Hichem.

Sa version perd toute crédibilité lorsque le tribunal lui signifie que le fils des propriétaires de la maison, qui habite juste en face de la maison vidée, a alerté la police lorsqu’il a vu quatre personnes remplir des sacs poubelles de divers objets mobiliers. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de cas de force majeure pour justifier l’absence de Hichem lors de son procès, le substitut Lafosse considère l’opposition non avenue.

Hichem risque donc de devoir purger la peine de 6 mois de prison ferme. Résultat dans deux semaines.