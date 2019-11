Le 22 février 2018, Salvatore est condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Mons pour vols. Mais il est sans domicile. Il est donc difficile de mettre la main dessus pour qu’il accomplisse sa peine. L’ordre de capturer Salvatore est donné à toutes les zones de police.





Le 22 juin 2018, la police reçoit une information pouvant permettre de mettre la main sur Salvatore, qui doit se rendre à Marchienne-au-Pont. Salvatore arrivé au lieu renseigné, arrivant à grande vitesse au volant de son Audi A3. Deux équipes de la police se tiennent prêtes à interpeller l’homme.

Surpris par un policier qui se présente à sa portière, Salvatore « panique » et appuie sur l’accélérateur. Mais une voiture des forces de l’ordre l’empêche d’avancer. Salvatore décide donc de faire une marche arrière, manquant de percuter un policier placé derrière son Audi.

Face à la détermination de Salvatore de prendre la fuite, l'un des policiers dégaine son arme et tire dans le pneu arrière. Le fuyard parvient à faire demi-tour et roule sur quelques mètres, percutant plusieurs façades et voitures en stationnement. Son véhicule à l’arrêt, Salvatore tente de fuir à pied, sans succès.

Le ministère public a requis une peine de 30 mois de prison ferme à l’encontre du jeune prévenu. Salvatore se trouve en état de récidive à la suite de sa condamnation à 6 ans de prison ferme.

Me Voneche, avocate de Salvatore, conteste l’entrave méchante à la circulation. La défense jure que le prévenu n’a pas mis en danger le policier qui se trouvait derrière la voiture.

De plus, trois versions différentes se retrouvent dans les procès-verbaux dressés par les policiers. « Les choses ne sont pas aussi claires que ce que voudrait nous faire croire le ministère public. » La défense plaide l’acquittement pour l’entrave méchante. Une peine de travail est plaidée pour la rébellion.

Jugement le 20 décembre.

