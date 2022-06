C'est pour deux faits d'une extrême gravité que Yacine a été condamné à une peine de prison par défaut par le tribunal correctionnel de Charleroi. En mars et octobre 2019, le jeune prévenu né en 2001 a agressé deux dames sur la voie publique. Fort heureusement, pour l'une d'entre elles, on ne parle que d'une tentative de vol avec violence. La seconde victime, en état de vulnérabilité, a eu moins de chance et s'est vue arracher sa chaîne en or.

En formant opposition au jugement, Yacine a l'occasion de venir s'expliquer devant la justice sur ces agissements. « J'étais dans un état pitoyable à l'époque. J'étais jeune, je dormais à l'extérieur. J'espère qu'on me donnera une chance de changer et de tourner la page », confie l'homme en séjour illégal.



Pour Me Gras, son avocat, le constat est clair et simple. Sans ressources financières et sociales, Yacine a été entraîné dans un cercle vicieux. « Il s'est retrouvé chez nous à la rue et désemparé. Il a fait de mauvaises rencontres et a choisi l'une des deux voies que nous connaissons bien ici à Charleroi. Au lieu de vendre de la drogue, il a commis les faits. » Le pénaliste carolo se montre toutefois rassurant : son client n'a plus été interpellé depuis les faits et présente un casier judiciaire vierge.



Un sursis simple est donc sollicité par la défense. Malgré les aveux exprimés par le prévenu (ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent), la substitute Broucke s'oppose à cette mesure de faveur. Jugement le 17 juin.