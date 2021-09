Pascal peut dire merci à Facebook ! Grâce au réseau social, le père de famille a pris connaissance du jugement qui a été prononcé le 11 mai dernier à son encontre. Ce jour-là, le tribunal correctionnel de Charleroi l’a condamné à deux ans de prison par défaut.

Entre mai et septembre 2019, Pascal confirme avoir connu une phase difficile dans son couple. Jaloux, paranoïaque, l’époux souhaitait tout contrôler dans la vie de sa chérie, à commencer par son téléphone. Ce qui a provoqué une première scène de coups et blessures le 18 mai 2019 à Goutroux. « J’étais jaloux et j’ai voulu prendre son téléphone. Je l’ai tenu fortement par le bras. »

Lors de la même scène, le fiston du couple, adolescent, avait tenté de s’interposer avant de recevoir des coups de poing et d’être maintenu par son papa via une manœuvre d’étranglement.

Un mois plus tard, Pascal s’est montré menaçant envers son épouse et a même bouté le feu à un sac rempli de papiers et d’une couverture à l’intérieur de la maison… Ce dernier admet également avoir placé un traceur dans la voiture de son épouse, par jalousie.

Au lieu d’une peine de prison ferme, le parquet souhaiterait voir le prévenu obtenir, grâce à l’opposition formée, un sursis probatoire pour lui permettre de suivre une formation en gestion de la violence et d'entamer un suivi thérapeutique. Jugement le 5 octobre.