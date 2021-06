Le 24 novembre 2019, la jeune Manon, âgée de 7 ans, avait retrouvé ses grands-parents après un séjour chez son paternel. Et c’est lors de son retour à la maison que papy et mamy avaient découvert des rougeurs sur les parties intimes de la petite… Ne s’imaginant pas un seul instant de la possible gravité de ces rougeurs, les grands-parents ne s’inquiétaient pas.

Mais les symptômes de la petite s’aggravaient en quelques jours, nécessitant une visite au CHU Tivoli. Un pédiatre confirmait alors la présence d’une IST sur les parties intimes de la jeune Manon. La mineure confirmait par la suite au médecin légiste être victime d’attouchements et de viols de son papa. "Elle a évoqué des câlins bizarres, où son papa était nu dans son lit", relatait le parquet.

Une peine de 5 ans de prison avait été requise, par défaut, contre le père. Absent le 10 mai dernier, le papa était bien présent cette fois-ci pour écouter son jugement. Condamné à 6 ans de prison, ce dernier a signalé qu’il allait former opposition, s'estimant "être innocent des faits qui lui sont reprochés."

De peu, le condamné a échappé à l’arrestation immédiate, requise par le parquet.