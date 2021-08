Il y a peu, Christophe a pris connaissance d’une condamnation à deux ans de prison par défaut. Emmené à la prison, ce dernier a immédiatement formé opposition au jugement et espère ne pas être condamné à la prison ferme…

Si Christophe a écopé de cette peine de prison, c’est à cause d’une scène de coups et blessures qui a eu lieu le 31 mai 2019, à Beaumont. Ce soir-là, après une soirée chez des amis, Christophe a tabassé un individu. Pourquoi ? À cause de rumeurs suspectant la victime de coups de faits de mœurs. « Il a prévenu un ami à lui , qui accusait la victime, de sa présence. Alors, ils ont été le trouver et l’ont gratuitement frappé », résume la substitute Broucke.

Cette dernière n’est pas encline à octroyer la moindre chance au prévenu, estimant la peine prononcée pas du tout exagérée et adéquate compte tenu du casier judiciaire de Christophe. Sans avocat, ce dernier plaide la clémence du tribunal. Jugement fin août.