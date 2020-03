En période de confinement, il est important de s’alimenter sainement.

Et si on en profitait pour prendre de bonnes habitudes ? Bien que confinés, il est important de continuer à s’alimenter correctement. Notre région, et plus largement le Hainaut, n’est pas le meilleur élève en la matière.

En effet, les cadres socio-culturels et socio-économiques ne sont pas toujours réunis pour favoriser les meilleurs comportements en matière de nutrition. À l’Observatoire de la santé du Hainaut (OSH), des spécialistes réfléchissent au quotidien pour conscientiser davantage les citoyens sur l’importance d’une alimentation équilibrée. Tania Dicalogero, diététicienne à l’OSH, insiste sur les bons comportements à suivre en cette période si particulière. "Nous vivons dans une région où les gens ne sont pas tous égaux devant leur assiette. Malgré ces différences, chacun peut veiller à sa santé. Comme l’activité physique est moindre, les apports doivent se faire en conséquence. Un enfant a besoin de 60 minutes d’activité quotidiennement tandis qu’un adulte aura besoin de 30 minutes d’activité physique. Bien entendu ces périodes peuvent être fragmentées."

Si l’état d’esprit doit changer pour une meilleure conscientisation du public, les adaptations ne peuvent être que profitables pour la santé en général. "Continuer à manger de la même manière sans exercice peut mener à terme à un surpoids. Cela peut également avoir un impact sur la qualité du sommeil ainsi que sur le système cardio-vasculaire."

Pour ceux qui ont un jardin, la spécialiste recommande de sortir prendre l’air car cela peut également ouvrir l’appétit et éveiller les sens en général. Le stress est aussi un facteur de grignotage important.

Pour vivre sainement le confinement voici 5 astuces santé :