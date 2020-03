La nécessité d’un confinement est une chose bien comprise de la part de la majorité des citoyens. Entre télétravail et limitation des sorties, la vie s’organise petit à petit. Mais pour Sandrine (nom d’emprunt), le confinement est plus que difficile quand il faut supporter les frasques d’un voisin plus qu’envahissant.

Si au quotidien la vie est déjà pénible, le confinement ne présage rien de bon pour cette famille de Courcelles, à un jet de pierre de Charleroi.

Le témoignage de Sandrine n’est pas unique, dans d’autres villes, d’autres personnes sont sans cesse harcelées par des voisins faisant preuve d’une grande créativité afin de nuire à leur voisinage. "Nous habitons ici depuis 6 ans et depuis le premier jour, notre voisin se donne du mal pour nous nuire. Entre pneus crevés et grosse sono allumée à fond toute la journée en passant par des excréments humains sur le seuil de ma porte je ne compte plus les attaques."