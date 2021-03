L'année 2020 a été catastrophique pour le secteur aéronautique en général et l'aéroport de Charleroi en particulier. En effet, entre févier 2020 et février 2021 on compte une diminution de 96% de la fréquentation. Cette forte baisse a pour conséquence de limiter les rentrées et peut-être compromettre le développement de l'aéroport.

Parmi les pistes exploitées pour assurer la pérennité de l'aéroport, on parle d'une recapitalisation sans nécessairement savoir d'où elle peut provenir: des autorités publiques ou encore de l'actionnaire privé SAVE.