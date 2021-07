Vous avez déjà été victime d’une arnaque de dépanneurs à domicile ? Découvrez quelques conseils en or pour éviter les escroqueries dans le domaine du débouchage des canalisations.

Des canalisations bouchées… Tout le monde a déjà connu ce désagrément qui peut nous mettre hors de nous. Hélas, l’appel à un plombier en urgence peut parfois causer plus de tort.

Les arnaques du débouchage sont assez courantes en Belgique. Les plombiers déboucheurs à qui vous faites appel pour résoudre un problème de débouchage ne sont pas toujours honnêtes envers les clients. Et la qualité du service laisse souvent à désirer. Des factures très élevées sans devis préalable ou encore des travaux qui ne sont pas dans les normes sont monnaie courante.

En tant que spécialiste et marque de confiance dans le débouchage à Charleroi , la firme SD Débouchage nous livre quelques conseils en or pour éviter les arnaques du débouchage.

Ne pensez pas que la panne doit être résolue sur le moment

Une canalisation bouchée n’est pas un événement très plaisant. En général, une fois le problème découvert, vous vous dites qu’il doit être rapidement résolu pour éviter des débordements et une aggravation de la situation. Surtout, ne paniquez pas ! Si le problème intervient dans la nuit, trouvez un plan B. Attendez patiemment le matin pour faire appel à un professionnel.

Profitez de ce temps pour rechercher calmement un professionnel pour déboucher vos canalisations. La plupart des arnaques du débouchage se déroulent souvent durant la nuit. Par précipitation, le client veut rapidement déboucher sa canalisation. Le déboucheur véreux en profite pour lui fournir un devis élevé avec des majorations abusives.

Essayez de résoudre vous-même le problème

Parfois, le bouchage de votre évier n’est pas aussi problématique. Il suffit d’utiliser une ventouse ou une poire pour le déboucher. Il existe également sur le marché des produits qui peuvent vous aider à déboucher un évier. Cependant, il ne faut pas choisir un produit trop agressif qui pourrait endommager les canalisations, provoquant ainsi plus de dépenses.

N’appelez pas la première entreprise venue

Une fois de plus, la panique est votre pire allié quand vous rencontrez un problème d’évier ou de WC bouché. Dans la précipitation, vous risquez de prendre contact avec un déboucheur sans avoir vérifié au préalable ses références. Prenez quelques minutes pour échanger avec la société à qui vous souhaitez confier cette mission.

Ignorez les prospectus

En cas d’évier bouché, le premier réflexe est de se tourner vers les prospectus reçus dans la boite-aux-lettres. Surtout ne le faites pas. Ignorez-les. En général, les prospectus reçus ont un aspect officiel qui donne l’impression qu’ils sont reconnus par l’Etat belge. Ils utilisent les couleurs du drapeau belge ou encore, ils mettent le nom d’une commune. Ils ne donnent aucune information sur les techniciens ou sur l’entreprise. Ils fournissent juste un numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence.

Informez-vous avant de contacter un professionnel

SD Débouchage conseille le bouche-à-oreille qui reste l’une des meilleures options lorsqu’on recherche un professionnel pour un débouchage. Vous pouvez demander conseil à un voisin, à un membre de votre famille, à vos amis ou à des collègues. Ils pourront vous donner le contact d’un professionnel avec qui ils ont travaillé et dont la prestation a été satisfaisante. Vous pouvez aussi faire une petite enquête sur les réseaux sociaux ou sur des sites de consommateurs. Ne vous fiez jamais à des commentaires ou à des notes publiées sur le site d’un professionnel. Il se peut que ces appréciations soient montées de toutes pièces.

Faites attention à votre assurance

Il est fortement déconseillé d’accepter des réparations d’un professionnel sous prétexte qu’elles seront prises en charge par votre assurance. Si c’est le premier élément qu’un professionnel met en avant, cela cache bien souvent son incompétence.

Allez à l’essentiel

Un déboucheur qui n’est pas sérieux a tendance à vous proposer d’autres travaux en dehors du débouchage. Dans l’urgence, il va en profiter pour exagérer les travaux à effectuer. Il peut vous proposer de remplacer la tuyauterie sous prétexte qu’elle est légèrement tordue par exemple. Ne vous laissez pas distraire. Il est venu pour des travaux de débouchage, qu’il s’en occupe et le reste vous verrez ensuite.

Posez des questions

Vous avez le droit de poser des questions avant toute intervention. Le technicien doit vous expliquer ce qu’il compte faire avant de démarrer des travaux. N’hésitez pas à lui demander des détails sur les tarifs. Vous avez même le droit de demander un devis détaillé et écrit et surtout ne pas accepter une intervention sans devis préalable.

Avec ces informations, vous savez où vous allez et vous pouvez faire des recherches sur les tarifs appliqués pour des travaux de débouchage. Un vrai professionnel qui n’a rien à cacher donne toujours des détails sur sa prestation et sur le devis qu’il va fournir.

Vous pouvez dire « non »

Ce n’est pas parce que le déboucheur est face à vous que vous avez l’obligation d’accepter qu’il travaille pour vous. Si vous ne vous sentez pas en confiance avec le professionnel, si le devis est trop élevé, s’il y a des points d’ombre dans ses explications, vous avez le droit de refuser qu’il fasse des travaux de débouchage.

N’hésitez pas à garder des preuves

Après le débouchage, vous devez absolument garder une preuve de l’intervention (bon d’intervention par exemple) et n’acceptez pas qu’un déboucheur vous mette la pression pour le payer en cash. Exigez un document qui vous protège si le problème recommence ou en cas de dégâts suite à l’intervention.

De nombreuses sociétés malhonnêtes vont vous demander un paiement en liquide et ne vous laisseront aucun justificatif de l’intervention.

Sur Internet, affinez vos recherches

Internet est le premier outil vers lequel on se tourne quand on recherche un artisan déboucheur. En général, on se contente de saisir dans la barre de recherches « débouchage à Charleroi ». Très vite, vous êtes submergé par des annonces payantes. Le mieux est de se tourner vers les résultats naturels des moteurs de recherches, c’est là où vous trouverez les entreprises de confiance.

Visitez aussi des sites de consommateurs et lisez les différents avis publiés.

Constituez votre carnet d’adresses

Il sera nécessaire pour vous et vos proches dans le besoin. Pour constituer votre carnet d’adresses, vous pouvez demander à vos proches de vous fournir des contacts de déboucheurs que vous pourrez appeler en cas d’urgence. Vous pouvez faire pareil pour les autres artisans.

Avant la panne, pensez à entretenir vos éviers et WC

Il y a toujours des signes précurseurs avant que votre évier ne soit bouché. L’eau peut avoir du mal à passer, par exemple. C’est à ce moment-là que vous devez intervenir. Il existe dans les grandes surfaces des produits pour nettoyer les canalisations . Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel en prenant votre temps pour qu’il vienne évaluer le bouchage de votre évier et qu’il procède au débouchage. Vous éviterez ainsi dans l’urgence de faire appel à un professionnel qui risque de vous arnaquer.

Faites toujours des vérifications

Pour ne pas subir une arnaque du débouchage, il est important de faire des vérifications et de mener votre propre enquête. Pour cela, vous devez vous baser sur deux principes. Servez-vous de Google Street pour vérifier les coordonnées de l’entreprise. Grâce à cet outil, vous pouvez vérifier si l’adresse fournie par le professionnel est bien exacte, ou s’il dispose d’une adresse. Il faut savoir que la majorité des entreprises malveillantes ont juste une boîte-aux-lettres et n’ont pas de locaux pour ranger les outils nécessaires à une intervention.

Par la suite, vous pouvez vous rendre sur des sites de vérification. Il sera question pour vous de savoir si la société existe, si elle est fonctionnelle et qui sont les responsables.

Comment choisir un bon professionnel pour des travaux de débouchage ?

Si vous sollicitez une entreprise ou un professionnel pour des travaux de débouchage, vous devez tenir compte de quatre critères. La transparence et la visibilité sur son nom, la transparence sur la localisation, la transparence sur ses tarifs et, enfin, la transparence sur les moyens dont il dispose pour effectuer une prestation.

Il faut également savoir qu’un déboucheur professionnel est complètement transparent. Si vous le contactez par téléphone, il est capable de vous communiquer une fourchette de prix pour le problème que vous rencontrez que ce soit pour un évier, un WC ou une baignoire bouchée. Il vous garantit également que les tarifs sont fixes en journée ou en soirée.

Par ailleurs, un professionnel doit respecter le rendez-vous fixé ainsi que toutes les mesures de sécurité lors de son intervention.

Enfin, un bon artisan déboucheur ne va jamais laisser votre logement inondé durant sa prestation.