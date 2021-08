Les conteneurs à verre enterrés donnent de "très bons résultats", selon l'intercommunale Tibi sondée à ce propos., nous informe-t-on. Le travail pour les ouvriers est également moins physique.

Pour rappel, à Charleroi, le verre est ramassé en porte-à-porte en même temps que les papiers-cartons. Mais depuis avril 2019, des "bulles à verre" souterraines ont été installées dans 14 rues de la ville haute de Charleroi, autour de la place Charles II et des rues de la Science et Léon Bernus. Ils prennent un emplacement de stationnement (afin d'être accessibles aux camions d'enlèvement) et s'ils nécessitent de jeter soi-même son verre en sortant de chez soi, ils permettent surtout de se débarrasser de ce type de déchets quand on le souhaite.

Le dispositif est donc un succès à Charleroi, et les travaux de rénovation de la ville haute (Charleroi DC) permettront à l'intercommunale de déployer davantage de conteneurs enterrés : quand les rues seront ouvertes pour travaux, l'intercommunale en profitera pour venir en installer, généralement au bord de carrefours entre plusieurs rues. Ce type de dispositifs n'est intéressant que dans les zones densément peuplées, notamment quand il y a des immeubles à appartements.

D'autres communes sont également intéressées par le dispositif, puisqu'on apprend de Tibi que "pour Châtelet et Fleurus, on envisage un test de collecte en bulle à verre pour le 1er janvier 2022". Quant à étendre les conteneurs à la ville basse de Charleroi, aux dernières nouvelles, ça n'était pas exclu mais pas non plus en cours.

A terme, les déchets ménagers (sacs blancs) pourraient aussi être amenés à être collectés en conteneurs enterrés, nous signalait aussi l'intercommunale Tibi en 2019.